Neue Wirtschaftsbund-Obfrau in Mureck und Steinzeit in Feldbach spendet für Brustkrebsvorsorge

Susanne Baumann steht nun an der Spitze des Wirtschaftsbundes in Mureck. Juwelierin Anna Zehenthofer unterstützt die Krebshilfe. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.