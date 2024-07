150 neue Arbeitsplätze in St. Stefan im Rosental

Von Dinitech über Loidl bis Resch Fertigungstechnik, in St. Stefan im Rosental sind in den letzten Jahren 150 neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.