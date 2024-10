Berufsorientierungshilfe für Schüler und Lehrlingszahlen in der Südoststeiermark

Die Arbeiterkammer Jennersdorf verteilte 2200 Berufsorientierungsmappen an Schüler und Lehrlingszahlen in der Südoststeiermark bleiben stabil.