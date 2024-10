Der Weinberg ist weiß gepunktet. Eifrig picken die Bresse-Hühner im Gras zwischen den Rebstöcken. Hin und wieder schrecken sie hoch, wenn sie ein Moped hören oder einen Bussard entdecken. Dann rasen die etwa 500 blau befußten Freilandhühner gackernd zurück in ihren Stall. „Es ist eine Freude, ihnen zuzuschauen. Wir sind begeistert – sie sind so aktiv“, erklärt die Familie Puntigam einstimmig. Erst seit wenigen Wochen halten sie im ehemaligen Schweinestall am Hof in Untergiem (Gemeinde Feldbach) die edle Hühnerrasse und sind damit Teil eines österreichweit einzigartigen Experiments.