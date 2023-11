„Es gibt ganz viele, die sagen: ‚Mei, es schmeckt wie früher‘ oder ‚So war es bei meiner Oma auch‘“, erzählt Katharina Birkl-Weiskopf, die gemeinsam mit ihrem Mann Patrick Birkl den „K&P Hendlhof“ in Petersdorf (Gemeinde Fehring) betreibt. Die Rede ist vom Bressehuhn oder Bresse Gauloise, das am Hendlhof in Bio-Qualität gezüchtet wird. Dabei handelt es sich um Hühner einer französischen Zweinutzungsrasse, die eben zur Fleisch- und Ei-Produktion gehalten werden.