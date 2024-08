Exakt 122 Mal hat es während der Formel 1 in Spielberg gekracht: Nicht auf der Rennstrecke, sondern am nächtlichen Himmel über dem Red Bull Ring. Illegale Feuerwerke auf den Campingplätzen sind nach den nächtlichen Dauer-Partys das neueste Problem der lärmgeplagten Anrainer rund um die Rennstrecke. „Es geht bei Großveranstaltungen bis vier Uhr früh so dahin, von Mittwoch bis Montag“, seufzt Anrainer-Sprecher Matthias Zitz. Seit September 2023 tritt eine Gruppe Spielberger vehement gegen den Lärm auf den Campingplätzen auf, wie berichtet gab es bereits Gespräche mit der Behörde, der Gemeinde, dem Land Steiermark und sogar dem Amtsarzt – erfolglos. Vor der bevorstehenden MotoGP macht die Gruppe nun Ernst und kündigt erstmals Anzeigen gegen Campingplatzbetreiber an.