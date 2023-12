Lärmende Motorsportfans und das bis tief in die Nacht: Immer wieder klagten Anrainer des Red Bull Rings in Spielberg über die Lärmbelastung, die vielfach von Campingplätzen rund um die Rennstrecke kam. Im November wandten sie sich schließlich an die im Landtag vertretenen Fraktionen mit der Forderung, ein Campingplatzgesetz auf den Weg zu bringen und damit eine rechtliche Handhabe für den Anlassfall. SPÖ und KPÖ antworteten.