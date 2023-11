Der heurige Rennkalender ist so gut wie durch. Denn der Winter ist auch am Red Bull Ring in Spielberg eine Zeit der Ruhe. Die Zeit nutzen will jedoch eine Gruppe von Anrainern, die nun gemeinsam gegen die Lärmbelastung rund um die Rennwochenenden ankämpfen will. So wurden unter anderem Gespräche mit Politikern unterschiedlicher Parteien geführt. „Diese Woche haben wir uns mit einem Schreiben an alle Landtagsklubs gewandt“, erzählt Sprecher Matthias Zitz. „Die Situation ist für uns nicht mehr tragbar.“ Entsprechend hoffen die Teilnehmer auf eine Lösung spätestens im Frühjahr und damit vor Start der neuen Rennsaison. Konkret gefordert wird in dem Schreiben die Verabschiedung eines Campingplatzgesetzes, das gerade auch für Behörden einen rechtlichen Rahmen für die Kontrolle darstellen könnte. Denn anders als etwa in den Bundesländern Tirol (dort wurde es 2001 erlassen) oder Kärnten (besteht seit 1970) verfügt die Steiermark noch nicht über so ein Gesetz.