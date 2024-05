Manfred Lenger ist ein eher unaufgeregter Politiker. 38 Minuten lang bleibt das auch bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend in Spielberg so. Ruhig versucht er, die prekäre Finanzlage der Stadt zu erklären, aber dann redet sich der SPÖ-Bürgermeister in Rage. „450 Millionen Euro haben sie dort oben hineingepulvert, für eine WM, die zwei Wochen dauert“, spricht er Investitionen in die Ski-WM 2013 in Schladming an. „Und wir, als größter und dauerhafter Veranstaltungsort Österreichs, bekommen von der öffentlichen Hand so gut wie nichts“, fügt er an. Vizelandeshauptmann Anton Lang bemühe sich, während sich Landeshauptmann Drexler „tot stellt, wenn es um Finanzhilfe für Spielberg geht. Aber ein Fußballstadion mit fünf Spielen pro Jahr, das wollen wir hinbauen“, schnaubt der Bürgermeister, ehe er sich wieder einkriegt.