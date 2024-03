Viel Diskussionsstoff gab es bei der Sitzung des Gemeinderats am Montag. Nicht nur die Leerstandsabgabe war Thema, sondern unter anderem auch die bevorstehende Airpower in Zeltweg. Die Bewohner des Aichfelds seien durch den „normalen militärischen Flug- und Übungsbetrieb“ sowie Autobahn, Red Bull Ring und dergleichen starkem Lärm ausgesetzt, heißt es vonseiten der KPÖ-Mandatare, die einen Dringlichkeitsantrag stellten. Dabei bezieht man sich auf die Airpower 2022, wo „die Menschen in unserer Region vor der Veranstaltung durch die Übungsflüge massiv belastet wurden“.