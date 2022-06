Die Airpower findet zwar erst im September statt, schon jetzt trainieren die Eurofighter aber am Himmel über dem Aichfeld. So spektakulär die Displays auch anzusehen sind, in der Bevölkerung stößt das Training auf wenig Gegenliebe. Viele Anrufe und E-Mails mit Beschwerden über den Lärm gehen derzeit in der Redaktion der Kleinen Zeitung ein.