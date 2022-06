Die Starts und Landungen der Eurofighter am Militärflughafen Hinterstoisser sind Alltag in der Region Murtal. Was sich derzeit aber am Himmel über Zeltweg abspielt, wirft für viele Leserinnen und Leser Fragen auf. Fast täglich fliegen die Eurofighter lange und spektakuläre Manöver über dem Aichfeld, die von vielen Bewohnern als ungewöhnlich empfunden werden.