Von einem ruhigen Start in das Spielberger Rennwochenende spricht die Polizei am Freitag. Angezeigt wurden bis Mittag zwei Körperverletzungen sowie ein Diebstahl am Campingplatz. Dazu kommen kleinere Verkehrsunfälle mit Sachschaden und mehrere Organmandate. Angesichts der vielen Tausend Besucherinnen und Besucher vor Ort eine erwartbare Zwischenbilanz. Intensiv im Einsatz ist auch die Fremden- und Finanzpolizei, sie kontrolliert - wie bei Großevents üblich - vor allem auf den Campingplätzen und bei den Gastronomiebetrieben.