Die Campingplätze rund um den Red Bull Ring sind während Großveranstaltungen ein Garant für Partys. Viele Camper kommen mit eigenen Boxen, Musik dröhnt fast rund um die Uhr. Gastronomen und Landwirte betreiben Zelte oder Ställe, die Partys mit DJs und Bands locken auch Besucher ohne Formel 1-Tickets an. Kurz, es herrscht Festival-Stimmung. Nur findet dieses Festival nicht auf der grünen Wiese statt, sondern grenzt an bebautes Gebiet an. Lange ging diese Koexistenz scheinbar gut, erst im Vorjahr wurde Kritik laut. Anrainer schlossen sich zusammen und gingen in Sachen Lärm-Problematik an die Öffentlichkeit (wir berichteten).