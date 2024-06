Die Formel 1 hat nichts an Faszination eingebüßt: Nach dem Rekordjahr 2023, wo 304.000 Motorsportfans in Spielberg für eine eindrucksvolle Kulisse sorgten, ist die Nachfrage auch heuer riesig. „Der Hype ist ungebrochen, wir merken eine gewaltig hohe Nachfrage“, freut sich Tourismus-Obmann Michael Ranzmaier-Hausleitner. Das größte Sportevent des Jahres geht am letzten Juni-Wochenende über die Bühne. Neben den Niederländern registriert der Tourismusverband vermehrt Anfragen aus Italien: „Die Erfolge von Ferrari lassen grüßen.“ Wer jetzt noch beim Grand Prix dabei sein will, muss schnell sein: Tagestickets gibt es aktuell noch vereinzelt auf der Webseite, die meisten Kategorien sind bereits vergriffen.