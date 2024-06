Ein Boot mit Transparenten beim Narzissenfest im Ausseerland, blockierte Zufahrten beim Erzberg-Rodeo oder Straßensperren mitten in Leoben: Die Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ waren in den letzten Wochen auch in der Steiermark überaus aktiv. Mit dem Formel 1-Grand Prix geht Ende Juni nun das größte Sportevent des Jahres über die Bühne. Rund 300.000 Motorsport-Fans werden von 28. bis 30. Juni im Murtal erwartet. Dass die „Klimakleber“ die Formel 1 als Bühne für ihre Botschaften nutzen wollen, liegt nahe. Offiziell wird freilich nichts bestätigt: Auf Anfrage lässt die „Letzte Generation“ wissen, vorab nicht öffentlich über Aktionen zu sprechen. Gerade bei Großevents sei es sonst unmöglich, diese auch wirklich durchzuführen.