Wenn die Formel 1 Ende Juni in Österreich gastiert, werden mehr als 300.000 Motorsport-Fans in Spielberg erwartet. Noch ist der „Große Preis von Österreich“ nicht ausverkauft, auf der Webseite des Red Bull Rings findet man noch Tages- und Wochenendtickets in unterschiedlichen Preisklassen. Viele Kategorien sind freilich längst vergriffen – zumindest auf den offiziellen Verkaufsseiten. Sucht man im Internet nach Karten für das Sportevent, wird man rasch fündig. Tickets für den Formel 1-Grand Prix in der Steiermark werden da teils zu völlig überteuerten Preisen angepriesen. „Es gibt etliche Plattformen, die den sogenannten Zweit-Ticketmarkt bedienen“, erklärt Bettina Schrittwieser, Leiterin der Abteilung für Konsumentenschutz der steirischen Arbeiterkammer. Konkret kaufen diese Plattformen Tickets für Veranstaltungen auf, und verkaufen diese dann online weiter.