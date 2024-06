Wie schon in den Jahren zuvor ist die „Legends Parade“ auch 2024 ein fixer Bestandteil des Grand-Prix-Wochenendes in der Formel 1 auf dem Red Bull Ring. In diesem Jahr starten die legendären Boliden unter dem Motto „Austrian GP Winners“. Diesbezüglich starten Autos, die den Großen Preis von Österreich in der Vergangenheit schon einmal gewinnen konnten.

Pilotiert werden die Boliden von namhaften Stars wie etwa Emerson Fittipaldi, der seinen Sieger-Lotus aus dem Jahr 1972 fahren wird. Weltmeister-Papa Jos Verstappen steuert den RB8 aus dem Hause Red Bull Racing. Ein Höhepunkt ist sicher der Sieger-Ferrari aus dem Jahr 2002. Damals pilotiert von Michael Schumacher, wird Gerhard Berger den italienischen Rennwagen in diesem Jahr über den Ring jagen. Außerdem wird David Coulthard im RB1 aus dem Jahr 2005 zu sehen sein, Johnny Herbert fährt im Sieger-Lotus von Elio de Angelis aus dem Jahr 1982.

Ausgestellt sind in der Fan-Zone zusätzlich der 1978er-Lotus und der RB14, mit dem Max Verstappen 2018 am Ring gewann. Wer für den Rennsonntag kein Ticket bekommen hat, kann am „Super Saturday“ tags davor bereits Rennaction erleben. Auf der Strecke gibt es den Sprint und das Qualifying. Zwischen den Sessions wartet ein unterhaltsames Programm in der Fan-Zone und dem Steiermark Village auf die Fans. Alle Informationen gibt es unter www.redbullring.com.