Von Freitag an waren etwa 1800 Einsätze für die steirischen Feuerwehren zu stemmen. Laut Landesfeuerwehrverband waren es in den letzten 24 Stunden 629 Unwettereinsätze, 73 Auspumparbeiten und Hunderte technische Hilfsleistungen. Seit Freitag waren 450 Feuerwehren mit insgesamt rund 5000 Feuerwehrmitgliedern aktiv.

Im Katastrophengebiet von Niederösterreich halfen Wehren aus Feldbach, Leibnitz, Judenburg und Deutschlandsberg, die mit 47 Fahrzeugen und 225 Mann ins Nachbarbundesland ausrückten.

Noch 55 Trafostationen ausgefallen

In der Oststeiermark, der östlichen Obersteiermark und im steirischen Zentralraum waren mehr als 500 Trafostationen ausgefallen. Laut Energie Steiermark wären bis zum Montag noch 55 Stationen vom Netz und 860 Kunden ohne Strom. Der Gesamtschaden ging in die Millionen.

Entspannung erst am Dienstag

„Es ist ein tragisches Zusammenspiel aus Sturm und Wasser“, skizzierte LH Christopher Drexler am Sonntag. „Wirkliche Entspannung ist erst am Dienstag zu erwarten“, so Harald Eitner, der Leiter der Abteilung Katastrophenschutz. Generell „müssen wir uns auf noch intensivere Ereignisse einstellen“, warnt Douglas Maraun vom Wegener Center der Uni Graz.

Urs Harnik-Lauris, Harald Eitner, Christopher Drexler und Christian Leitgeb in der Landeswarnzentrale © CHRISTOPHER JOERGLER

Sturm- und Orkanstärke

Die Situation in den Wäldern bleibt gefährlich, so die Einsatzkräfte. Am Präbichl wurden bis Sonntagnacht (23.40 Uhr) Böen mit bis zu 119 km/h gemessen, in Hartberg waren es 111.2 km/h und in St. Radegund 107.3 km/h. Alle Werte lagen weit über den Rekorden zu dieser Zeit, so die Daten der Geosphere.

Schuldach zerstört

Nicht eben vom Glück verfolgt sind die Schüler von St. Radegund. Durch die Sturmböen wurde das Dach der „Ersatzschule“ in Containern heruntergerissen. Da der Schulbetrieb daher am Montag nicht in der Containerschule stattfinden kann, muss der Unterricht am Wochenbeginn im Kursaal in St. Radegund verlagert werden.

Die Windspitzen erreichten auch in der Steiermark neue Rekordwerte © ubimet

Thörl: Zivilschutzalarm aufgehoben

In Thörl im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde gestern Zivilschutzalarm ausgerufen, das Warnsystem AT-Alert schickte Meldungen an Handys aus. Der Zivilschutzalarm in Thörl konnte am Sonntagnachmittag wieder aufgehoben werden. Die Bewohner der Bezirke Hartberg, Graz-Umgebung, Weiz und Graz erhielten eine Sturmwarnung aufs Telefon. Am Nachmittag kamen noch zwei Hochwasserwarnungen für die Regionen Mariazell und Mürztal hinzu. Auch diese wurden per Handy kommuniziert. Im Mürztal mussten zahlreiche Menschen evakuiert werden. Auch in Kapfenberg war das Wasser über die Ufer getreten.

Hunderte Einsätze in Graz

Die Berufsfeuerwehr Graz war seit Samstag mit 300 gemeldeten Schadstellen beschäftigt. Vorrangig handle es sich laut Einsatzleiter Andreas Schmuck dabei um umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer. Am Sonntagnachmittag wurden noch 100 Stellen bearbeitet. Um die Schadstellen bewältigen zu können, waren neben den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr auch solche der Freiwilligen Feuerwehr Graz und Kräfte aus Graz-Umgebung vor Ort. So können rund 25 Einsatzstellen gleichzeitig bedient werden.