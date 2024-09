Bereits in der Vorwoche hatten Meteorologen von einem historischen Unwetterereignis gesprochen, spätestens am Sonntag trat dieses dann auch wirklich ein. Bäche traten über die Ufer, die Feuerwehren sind im Dauereinsatz. Getroffen wurde der gesamte Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: In Thörl wurde der Zivilschutzalarm ausgelöst, St. Barbara bereitete sich auf eine Evakuierung vor und in Kapfenberg war die Innenstadt gesperrt. Schäden und Schwierigkeiten haben die extremen Wetterverhältnisse ringsum gemacht.