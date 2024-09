„In der Nacht von Samstag auf Sonntag war fast jede Straße gesperrt“, sagt Kommandant Rene Prem von der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Pischelsdorf. Zahlreiche Dächer wurden von den starken Sturmböen abgedeckt. In der Lehmleiten-Siedlung deckte der Wind in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein 200 bis 300 m² Pultdach ab, erzählt Prem. „Wir haben es noch in der Nacht provisorisch gesichert.“ Viele Bäume stürzten um und beschädigten einige Fahrzeuge. Zu mehr als 60 Einsätzen wurde die Feuerwehr Pischelsdorf am Wochenende gerufen.