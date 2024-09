Der Sturm, der am vergangenen Wochenende mit voller Härte auf den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld traf (wir berichteten), machte auch vor der Tierwelt Herberstein nicht Halt. „Es stand bereits am Samstag eine Schließung im Raum“, erklärt Prokuristin Karin Winkler. Aus Sicherheitsgründen wurden die Tiere daher auch schon im Laufe des Tages in ihre Innenbereiche gebracht.