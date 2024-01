Seit einer Woche dreht sich in der Tierwelt Herberstein alles um die Löwenbrüder Spartacus und Tiberius. Beide Tiere waren in ihrer Bewegung eingeschränkt, wie Tierarzt Reinhard Pichler in letzter Zeit beobachtete. Bei Spartacus traten jedoch auch immer häufiger Krampfanfälle auf. Daher musste der Löwe vor einer Woche in Narkose versetzt werden, um Röntgenaufnahmen und Blutabnahmen vorzunehmen. Die Proben wurden anschließend ins Labor geschickt. Nun sind die ersten Testergebnisse da.