Die angekündigte Unwetterfront mit Regen und Sturm forderte die Feuerwehren in der ganzen Steiermark, auch im Bezirk Voitsberg kämpften die Einsatzkräfte unermüdlich gegen die Folgen der Naturgewalten. Bereits am Freitag, 13. September wurde die FF Salla kurz nach 13 Uhr alarmiert, um einen umgestürzten Baum von der Straße zu entfernen. Bis Sonntag, 15. September standen fast alle Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbands im Einsatz, um insgesamt 87 Schadensstellen abzuarbeiten, die sie über die Florianstationen erhalten hatten, abzuarbeiten. Zahlreiche Schadensfälle wurden auch direkt an die Feuerwehren gemeldet.