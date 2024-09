Zwei Tote in Niederösterreich + Einsatzkräfte im Dauereinsatz

Live. Die Lage in den durch den Dauerregen verursachten Hochwassergebieten bleibt am Montag weiter angespannt. Vor allem in Niederösterreich, das zum Katastrophengebiet erklärt wurde, sind die Einsatzkräfte im Dauereinsatz. Auch wenn die Pegel teilweise zurückgingen, blieb die Lage in Ostösterreich wegen neuerlicher Regenfälle kritisch.