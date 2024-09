Finster wurde es in der Nacht auf Samstag in rund 1700 Haushalten in Kärnten. Betroffen von umgestürzten Bäumen und defekten Leitungen sind primär die nördlichen Landesteile. „Schon in der Nacht haben wir die ersten Störungen registriert. Seit 5 Uhr in der Früh kommt es vermehrt zu Einsätzen unserer Techniker“, sagt Robert Schmaranz von Kärnten Netz.

© Screenshot

Betroffen sind dabei die Bezirke Spittal, Villach-Land, Feldkirchen und Wolfsberg. Besonders stark hat es den Bezirk Spittal erwischt, dort gibt es größere Ausfälle in Dellach im Drautal, Irschen und Lind. Probleme gebe es aber auch in der Innerteuchen, beim Falkert und in Richtung Koralm im Bezirk Wolfsberg.

„Einen Teil konnten wir schon wieder versorgen, neue Ausfälle kommen dazu. Wir arbeiten alles ab, aufgrund der Prognosen ist aber mit weiteren Störungen zu rechnen“, so Schmaranz.

Ein umgestürzter Baum verlegte die Straße auf den Katschberg © Feuerwehr Rennweg Am Katschberg

„Auch die Feuerwehren verzeichnen seit der Nacht diverse Einsätze“, heißt es vonseiten der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ). So mussten in Spittal, Arriach, Mallnitz, am Katschberg und im Bezirk Wolfsberg umgestürzte Bäume entfernt werden, die die Straßen blockierten.

Zumindest die Regenfälle hielten sich vorerst noch in Grenzen. Laut hydrografischem Dienst Kärnten sind an den Flüssen keine Hochwassergefährdungen zu erwarten.