Starkregen und ein Temperatursturz um zehn Grad stehen heute, Donnerstag, Kärnten und Osttirol bevor. Am Wochenende drohen laut aktueller Wetterprognosen außerdem Stürme. Mittlerweile wurden erste Veranstaltungen abgesagt und Straßen gesperrt. Am Großglockner liegt bereits Schnee und die ersten Schneeräumgeräte warten auf ihren Einsatz. Wie der ÖANTC bekannt gab, wurde die Großglockner Hochalpenstraße zwischen der Kassastelle Ferleiten und Heiligenblut gesperrt. Auch die Malta-Hochalm-Straße ist derzeit nicht befahrbar.

Und auch wenn es voraussichtlich diesmal den Norden Österreichs schlimmer treffen soll als den Süden, wollen Veranstalter auf Nummer sicher gehen und verschieben ihre Veranstaltungen oder sagen diese ab.

Familienfest abgesagt

Die SPÖ etwa hat bereits die Absage des Familienfestes, das eigentlich am Samstag in Klagenfurt geplant war, bekanntgegeben. „Die vorhergesagten Wetterbedingungen lassen es leider nicht zu, dass wir unser beliebtes Fest durchführen“, schreibt SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher. Auch der 8. MTB-Grenzmarathon des Alpenvereins Obergailtal-Lesachtal muss aufgrund der widrigen Wetterprognosen auf Samstag, 21. September verschoben werden. Die Teilnehmer sind aufgerufen, sich neu anzumelden.

Kein After Work Markt

Wie die Stadtkommunikation am Donnerstagvormittag bekanntgab, wurde der, für Freitag angesetzte, After Work Markt in Klagenfurt auf Freitag, 20. September verschoben. Der Kärntner Zivilschutzverband hat ebenfalls auf Wetterprognosen reagiert und in Absprache mit der Marktgemeinde den Sicherheitstag in Frantschach-St. Gertraud abgesagt. Einen Ersatztermin gebe es für dieses Jahr nicht.

Kleine Zeitung lädt zum Fest

Am Samstag findet das große Fest zum 120-Jahr-Jubiläum der Kleinen Zeitung in der Hasnerstraße 2 in Klagenfurt statt. Da ein Großteil des Programms im Inneren stattfindet, wird dieses Fest nicht abgesagt. Los geht es um 11 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Matakustix-Konzert, Autogrammstunden mit dem VSV und dem KAC, ein Film über die Geschichte der Kleinen Zeitung im Mini-Kino, exklusive Führungen durch die Redaktion sowie spannende Diskussionsrunden zu den Themen Wirtschaft, Kultur und Politik. Das Fest dauert bis 18 Uhr.

Geh- und Radwege werden gesperrt

In Kärnten hatte es bereits in der Nacht auf Donnerstag zu regnen begonnen. Es wird damit gerechnet, dass die Niederschläge im Tagesverlauf immer stärker werden. Aus diesem Grund wurden die Pegel der Drau-Stauseen Rosegg, Feistritz und Völkermarkt um mindestens einen Meter abgesenkt, um Platz für nachströmendes Wasser zu schaffen.

In Villach werden am Donnerstagnachmittag Geh- und Radwege entlang der Flüsse Drau und Gail aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Asfinag ist vorbereitet

Der Autobahnbetreiber Asfinag ist österreichweit ebenfalls in Alarmbereitschaft. Wetterprognosen würden zeigen, dass es auf höher gelegenen Streckenabschnitten zu Schneefällen kommen kann. Die Asfinag ist in den Autobahnmeistereien speziell in den Bereichen Tauernregion, Brennerautobahn und Arlberg Schnellstraße für alle Fälle vorbereitet.