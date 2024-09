Eine Kaltfront zieht am Donnerstag nach Österreich und gleichzeitig entsteht über Oberitalien ein Tiefdruckgebiet. Dadurch werden sich kalte und feuchte Luftmassen mischen und in vielen Teilen Österreichs werden ab Mittwochnacht Dauerregen und auch Schnee bis hinein in die nächste Woche erwartet. Meteorologen warnen vor Überschwemmungen, Muren und Schneebruch. Der Kraftwerksbetreiber Verbund hat deshalb in Kärnten bereits damit begonnen die Stauräume an der Drau abzusenken.

„Südlich der Alpen wird sich der Regen- und Schneefall allerdings auf den Donnerstag beschränken. Hochwasser an den großen Flüssen in Kärnten und Osttriol wird deshalb kein Thema werden, weil auch die Schneefallgrenze schnell sinken wird“, sagt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der GeoSphere Austria.

Dauerregen am Donnerstag

Einsetzen werde der Niederschlag Mittwochabend im Westen: „Der Regen wird sich langsam von Osttirol bis ins Lavanttal ausbreiten, wo er in den Morgenstunden einsetzen wird. Besonders am Vormittag und um die Mittagszeit hinein werden die Regenfälle verbreitet stark ausfallen. Ab Nachmittag wird der Niederschlag dann schon schwächer“, prognostiziert Hohenwarter.

Schnee und Kälteeinbruch

Die Thermometersäulen werden markant nach unten wandern: “Es kommt zu einem ungewöhnlichen Temperatursturz für diese Jahreszeit von über 10 Grad. Die Tageshöchstwerte werden zwischen 3 und 10 Grad liegen“, die Schneefallgrenze werde am Donnerstag vor allem im Norden Kärntens auf 1500, vielleicht sogar bis auf 1000 Meter sinken. Turrach und Katschberg werden verschneit: „Es könnte bis Heiligenblut herunterschneien, möglich wäre auch dass Rennweg oder das Lesachtal angezuckert werden“, sagt Hohenwarter und warnt davor, dass in den betroffenen Gebieten Schneebruch die nächsten Tage Probleme verursachen könnte.

In den Karawanken werde die Schneefallgrenze zunächst noch oberhalb der Gipfel liegen: „Erst in der Nacht auf Freitag wird sie auf 1500 Meter sinken aber schon in der zweiten Nachthälfte wird der Niederschlag in Kärnten und Osttirol enden“, sagt Hohenwarter voraus.

Sturm

Der Freitag wird verbreitet trocken. Auf 2000 Meter Höhe wird es um die 0 Grad haben in den Tälern zwischen 10 und 15 Grad. Auch das Wochenende wird großteils kühl und trocken bleiben, nur am Samstagnachmittag sind noch einzelne Schauer möglich. „Problematisch könnte ab Freitagnachmittag der Nordföhn werden. Es wird sehr windig das gesamte Wochenende. Möglich sind auch Sturmböen, hier sind die Modelle aber noch unsicher. Es wird zusammen mit den niedrigen Temperaturen auf jeden Fall eher ungemütlich“, sagt der Meteorologe.