Bereits im Herbst 2023 lernte ein 69-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Wolfsberg über eine Social Media Plattform eine angebliche Industriellentochter aus Nigeria kennen. Die Bekanntschaft wollte angeblich ihr Zahnmedizinstudium in Nigeria abschließen und dann nach Österreich kommen. Es entwickelte sich eine Chatfreundschaft, wobei der 69-Jährige seine Bekanntschaft immer wieder finanziell mit kleineren Zuwendungen unterstützte.

20.000 Euro

Dann aber soll sie in Schwierigkeiten geraten sein: Sie soll beim Diamantenschmuggel auf frischer Tat erwischt worden sein und wurde festgenommen. Damit sie ihren Anwalt bezahlen könne transferierte das Opfer nun per Gift-Card-Codes (aufgeladene Guthabenkarten) mehr als 20.000 Euro an seine Bekanntschaft.

Erst als das Opfer auch noch per Banküberweisung Geld nach Nigeria übermitteln wollte, wurde er von einem Angestellten der Bank auf den Betrug hingewiesen und erstattete danach die Anzeige.