Immer wieder wird vor den Gefahren im Umgang mit E-Scootern gewarnt, trotzdem kam es nun in Oberkärnten erneut zu einem schweren Unfall: Ein 40 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war am Sonntagnachmittag mit einem zehnjährigen Kind gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs. Das Kind stand vor dem Mann auf dem Trittbrett - illegalerweise, denn die Inbetriebnahme eines E-Scooters ist zu zweit immer verboten. Die beiden fuhren auf einer Gemeindestraße in der Gemeinde Greifenburg.

Kind war Sohn eines Freundes

In einer Linkskurve kam der Mann von der asphaltierten Straße ab und stürzte mit dem Fahrzeug. Zur genauen Unfallursache kann man vonseiten der Polizei noch nichts sagen: „Wir waren nicht dabei, es gibt auch keine Zeugen. Vonseiten der Polizei glauben wir aber nicht, dass zu schnelles Fahren die Unfallursache war. Denn es geschah beim Umdrehen, der Lenker schlitterte dabei hinaus in den Schotter und so kam es zum Sturz“, so die zuständige Polizei Greifenburg im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Der Zehnjährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Laut Polizei habe sich der Bursche die Zähne ausgeschlagen und blutende Verletzungen im Kopfbereich zugezogen. Die Umstände des Unfalls sind umso dramatischer: „Es war eine Feier unter Freunden. Der Unfalllenker wollte dem Zehnjährigen - dem Sohn eines Freundes - etwas Aufmunterung und Spaß bereiten, deshalb nahm er ihn auf eine kleine Spritztour mit.“ Dementsprechende Vorwürfe soll sich der Mann laut Polizei auch gemacht haben: „Er war wirklich sehr besorgt, der Unfall war keinesfalls beabsichtigt.“

Unfalllenker betrunken

Der 40-Jährige selbst erlitt leichte Verletzungen, ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv. Wie stark die Alkoholisierung war, wird vonseiten der Polizei nicht bekanntgegeben, aber: „Nur so viel, es war schon ein höherer Wert“, so der Polizeibeamte.

Nach dem Unfall wurde der Zehnjährige von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Dort konnte er, so die Auskunft der Polizei, noch am Sonntag nach ambulanter Behandlung entlassen werden.