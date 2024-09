Erst vor Kurzem warnte Meteorologe Marcus Wadsak vor Extremwetter im Herbst, das zu Jahrhunderthochwasser und Überflutungen in Kärnten und Osttirol führen könnte. Nun ist das nächste Italientief im Anmarsch und dieses soll ab Donnerstag große Regenmengen mit sich bringen. Damit an der Drau die großen Wassermengen, die zu erwarten sind, rechtzeitig wieder abfließen können, hat am Dienstag der Kraftwerksbetreiber Verbund damit begonnen, die großen Stauräume in Kärnten abzusenken.

„Die drei großen Stauräume in Rosegg, Feistritz und Edling, also der Völkermarkter Stausee, werden um knapp einen Meter abgesenkt“, erklärt Verbund-Sprecher Robert Zechner. Das passiert in den nächsten Stunden, für die prognostizierten Niederschläge, die mit einem jähen Wetterumschwung ab Donnerstag einsetzen sollen, sei man also früh genug dran.

Laut Geosphere Austria bringt das Italientief auch eine Kaltfront mit, die Tageshöchstwerte sinken am Donnerstagnachmittag auf nur noch acht Grad Celsius ab. In den Tauern kann es ab 1400 Metern Seehöhe sogar schneien.