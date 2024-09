Das Tiefdruckgebiet, das über der Adria für einen Wetterumschwung sorgte brachte Stürme und heftige Regenfälle und setzte auch Dubrovnik unter Wasser. Nach Angaben von Dubrovački dnevnik überschwemmte der Regen die engen Gassen und Straßen der Altstadt. Auch außerhalb der Altstadt kam es zu Überschwemmungen. Zahlreiche Pkw wurden regelrecht weggeschwemmt. Das Wasser drückte aus der Kanalisation.

In kurzer Zeit fielen große Regenmengen und auch für den Nachmittag ist kaum Wetterbesserung in Sicht. Die Regenfälle sollen erst in den Morgenstunden des Dienstag etwas nachlassen. Der Nationale Hydrometeorologische Verband (DMHZ) hat für ganz Kroatien Unwetterwarnungen herausgegeben. Die Niederschlagsmengen sollen 60 Millimeter übersteigen. Überflutungen von Häusern und Verkehrswegen werden erwartet.

Gewarnt wird auch vor möglichen Unterbrechungen der Energie-, Kommunikations- und Wasserversorgung. Auch vor unnötigen Autofahrten wird abgeraten. Die Fahrverhältnisse sind wegen schlechter Sicht und Schleudergefahr auf nasser Fahrbahn gefährlich. „Rechnen Sie mit starken Gewittern, die große Schäden anrichten können, und schützen Sie sich vor Blitzschlag. Sach- und Baumschäden sind möglich. Lokale Sturzfluten, Sturmböen und Hagel sind möglich. Beeinträchtigungen von Freizeitaktivitäten und Verkehr sind möglich“, so (DHMZ).

„Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die aktuellen extremen Regenfälle haben fast alle Straßen der Stadt überschwemmt. Alle Rettungskräfte sind im Einsatz. Leider ist das noch nicht alles. Laut Vorhersagen erwarten wir zwischen 15 und 23 Uhr extreme Niederschläge, die zu zahlreichen Problemen führen werden. Wir bitten daher alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Haus nicht zu verlassen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Schützen Sie Ihr Hab und Gut. Unsere Rettungsdienste werden ihr Bestes tun, um die Gebäude leer zu pumpen, aber bei solchen Extremen ist es nicht möglich, das Problem der Sturzfluten vollständig zu lösen“, teilt der Bürgermeister von Dubrovnik, Mato Franković mit.