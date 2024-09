Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen setzen derzeit vielen italienischen Provinzen zu. Das Ministerium für Katastrophenschutz gab Unwetterwarnungen für zahlreiche Provinzen heraus. Besonders betroffen von heftigen Regenfällen sind die Toskana und die Lombardei, wie italienische Medien berichten. Auch für Friaul-Julisch Venetien sowie weite Teile Venetiens, der Lombardei, der Emilia-Romagna, Latium und Kampanien gilt die Warnstufe Orange. Mit Überflutungen hatte laut italienischen Medien am Montag auch die italienische Hauptstadt Rom nach heftigen Regenfällen zu kämpfen.

Mit heftigen Regenfällen, Überschwemmungen und Stürmen hat sich auch in Italien der Sommer verabschiedet. Es ist bereits die zweite Unwetterwelle, die über Italien hinwegzieht, wie italienische Medien berichten. Ende vergangener Woche hatte es Rom, Mailand und Turin schon einmal getroffen. Hier gingen laut „Corriere della Sera“ Wassermengen innerhalb eines Tages herunter, die normalerweise in einem Herbstmonat zu erwarten sind. Zu Wochenbeginn sind vor allem Süditalien - darunter wieder Rom - sowie die obere Adria von anhaltenden Regenfällen betroffen.

Auch über die Toskana zogen am Sonntag heftige Unwetter hinweg, die italienische Zeitung „La Nazione“ schrieb gar von einem „domenica bestiale“ - einem bestialischen Sonntag - geprägt von Stürmen, Blitzen, Hagel und Tornados. Besonders betroffen waren Städte wie Siena, Livorno oder Prato.

Eugenio Giani, Präsident der Region Toskana, schrieb auf Facebook: „Bis zu 150 mm Regen fielen innerhalb von 12 Stunden, ein Wert höher als normalerweise im gesamten Monat September. Der monatliche Durchschnitt der Niederschläge im September beträgt 75 mm in Florenz, 86 mm in Prato und 99 mm in Pistoia.“

Auch für das Veneto, Friaul-Julisch Venetien und Südtirol gelten am Montag eine Unwetterwarnung vor Gewittern und starken Regenfällen. Laut „Rai News“ fielen zwischen Sonntag und Montag binnen 15 Stunden durchschnittlich zwischen 50 und 100 Millimeter Wasser. In Grado fielen laut italienischen Medien rund 113 mm. Größere Schäden sind laut Rai News nicht bekannt, die Feuerwehren mussten zu örtlichen Überschwemmungen ausrücken.

Wetterausblick in Italien

Unbeständig und vor allem stürmisch-regnerisch soll das Wetter an der Adria zu Beginn der Woche bleiben, sich aber bis Ende der Woche beruhigen, wie meteo.it berichtet. Auch die Temperaturen werden sich im Laufe der Woche immer weiter absenken, liegen dann aber - nach der großen Hitze der vergangenen Wochen - im Normalbereich bei angenehmen sommerlichen „Herbsttemperaturen“.