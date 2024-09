Der Schulstart in Kärnten und Osttirol fällt am Montag ins Wasser. Rein wettertechnisch betrachtet natürlich. Denn bereits am Sonntag erreicht ein Adriatief den Süden Österreichs. Und dieses bringt vor allem in der Nacht auf Montag kräftigen Dauerregen. „Speziell in Osttirol und Oberkärnten werden es größere Regenmengen sein“, sagt Konstantin Brandes, Meteorologe bei Ubimet. Zwischen 40 und 70 Liter pro Quadratmeter können zusammenkommen, im Bereich der Karnischen Alpen werden sogar 80 bis 90 Liter pro Quadratmeter prognostiziert. Von Klagenfurt ostwärts werden es 30 bis 40 Liter auf den Quadratmeter sein. Brandes: „Dort, wo über 50 Liter Regen auf die trockenen Böden fallen, kann es zu Murenabgängen und kleinräumigen Überschwemmungen kommen. Von den Flüssen geht derzeit keine Gefahr aus, die Pegel sind aufgrund der Trockenheit der vergangenen Wochen niedrig.“

„Normale Temperaturen“

Erst Montagnachmittag klingen die Schauer dann nach und nach ab, eventuell wird sich mancherorts sogar die Sonne zeigen. Die Temperaturen gehen ein wenig zurück. Wurden am Sonntag noch sommerliche 25 bis 27 Grad gemessen, werden es zu Wochenbeginn um die 20 Grad sein. Der Dienstag und der Mittwoch präsentieren sich dann wieder freundlicher, mit Tageshöchstwerten von 20 bis 24 Grad. „Das sind normale Temperaturen für diese Jahreszeit. In der ersten Septemberwoche war es deutlich zu warm. Die Temperaturen lagen sechs bis sieben Grad über dem Mittel“, so der Meteorologe.

Schneefallgrenze sinkt

Am Donnerstag stellt sich das Wetter dann komplett um. Brandes: „Es kommt eine markante Kaltfront auf uns zu.“ Und das bedeutet: Donnerstag und Freitag erreichen die Temperaturen tagsüber nur mehr zehn bis elf Grad. In den höher gelegenen Tälern bleiben sie sogar im einstelligen Bereich. Und auch Schnee wird ein Thema sein. „Die Schneefallgrenze dürfte aus jetziger Sicht auf 1400 bis 1500 Meter sinken“, so der Meteorologe. Laut Brandes sei es gut möglich, dass etwa Heiligenblut etwas „angezuckert“ wird. Bis ins nächste Wochenende hinein dürfte es dann intensive Regenfälle in Kärnten und Osttirol geben. „Das ist ein starker Kontrast zu den vergangenen Wochen.“