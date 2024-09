Bei Erdrutschen und Überschwemmungen infolge des Taifuns Yagi sind am Wochenende in Nordvietnam nach offiziellen Angaben mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 299 Menschen seien verletzt worden, teilte die Regierung mit. Der Taifun, der als stärkster Sturm Asiens heuer gilt, war am Samstag auf die Nordostküste des Landes getroffen und hatte schwere Verwüstungen angerichtet.

Besonders betroffen waren die Regionen Quang Ninh und Haiphong, wo die Strom- und Telekommunikationsversorgung zusammenbrach. Die Behörden warnten vor weiteren Überschwemmungen und Erdrutschen. Zuvor hatte der schwere Sturm bereits die Philippinen und China heimgesucht und mehrere Menschenleben gefordert.