Urlauber kehren vermehrt mit roten Flecken aus dem Urlaub im kroatischen Istrien zurück. Betroffene klagen über starken Juckreiz. „Als wir aus dem Urlaub in Istrien zurückkamen, bemerkte ich bei meinem Sohn am Arm ganz komische Punkte. Er hat eigentlich keine Allergien, deshalb dachte ich gleich daran, dass es sich um Bisse oder Stiche eines Tieres handeln könnte. Es sah aber anders aus als Gelsenstiche“, erzählt eine Kärntnerin.

Tatsächlich stellte sich heraus, dass es sich bei den juckenden roten Punkten höchstwahrscheinlich um Milbenbisse handeln dürfte. Zum Glück hatte der Bub keine starken Beschwerden und das Auftragen eines kühlenden Gels linderte die Symptome. Laut kroatischen Medien scheint es in Kroatien in diesem Jahr besonders viele Milbenfälle an der Adriaküste zu geben. Offenbar handelt es sich dabei um Grasmilben. Istra24 berichtet, dass erste Fälle aus der Küstenstadt Fazana im August gemeldet worden seien.

Heiß und trocken

Das bestätigen auch die örtlichen Behörden: „Wir stellten fest, dass es sich höchstwahrscheinlich um Grasmilben handelt, sie kommen auf Bäumen, Wiesen, aber auch an Stränden vor. Sie vermehren sich besonders gut in Sommern, die extrem heiß und trocken sind“, so der Leiter der Abteilung für Schädlingsbekämpfung und Desinfizierung des Instituts für öffentliche Gesundheit in Istrien, Nediljko Landeka gegenüber Istra24.

Meldungen gebe es mittlerweile auch aus anderen Orten Šišan und Premantura sowie der Insel Fratarski. Der Mediziner rät Urlaubern, Grasflächen zu meiden, geschlossene Schuhe zu tragen und sich mit Insektenspray einzusprühen: „Wer empfindlich ist, reagiert heftig auf die Enzyme, die die Milbe ausscheidet“. Die Grasmilbe kann sich mehrere Stunden lang von menschlichen Hautzellen ernähren und dann abfallen. Die Hautreaktion könne aber bis zu zwei Wochen sichtbar bleiben, so Landeka.