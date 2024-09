Vom Wintereinbruch in den Bergen überrascht wurde offenbar ein 18-jähriges Pärchen aus Belgien. Die beiden jungen Bergsteiger waren bereits am 9. September zu einer hochalpinen Wanderung im Bereich der Ankogelgruppe aufgebrochen. Die Tour führte die beiden über mehrere Tagesetappen von Mallnitz in Richtung Malta. Am Donnerstag mussten die beiden Belgier ihre Tour aufgrund des Schneesturms abbrechen und in einer Selbstversorgerhütte übernachten.

Orientierung verloren

Trotz des Schlechtwetters versuchte das Pärchen am Freitag den Abstieg in Richtung Mallnitz. Von den steilen Berghängen lösten sich jedoch Lawinen und die Wanderer verloren die Orientierung. Es gelang ihnen, zur Hütte zurückzukehren. Leicht unterkühlt setzten sie einen Notruf ab. Einsatzkräfte der Bergrettung Mallnitz, der Alpinpolizei, des Notarzthubschraubers und des Polizeihubschraubers bargen die Bergsteiger unter widrigsten Bedingungen aus einer Seehöhe von 2250 Metern.