Durch Alkohol beeinträchtigt lenkte eine 40 Jahre alte Klagenfurterin am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.10 Uhr ihren Pkw auf der Magdalensberg Straße L85 in Richtung Ottmanach. Ein 62 Jahre alter deutscher Staatsangehöriger fuhr mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung, mit im Fahrzeug befand sich dessen 60 Jahre alte Gattin.

Durch Alkohol beeinträchtigt

Auf der Strecke geriet die Klagenfurterin auf die linke Fahrbahnseite und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Pkw. Die 40-jährige Klagenfurterin erlitt bei dem Zusammenprall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Ein dort von Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt durchgeführter Alkomatentest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Führerschein wurde der Frau abgenommen. Das Ehepaar aus Deutschland blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Magdalensberg Straße war während der Unfallaufnahme sowie während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen bis 18.50 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt – es gab eine örtliche Umleitung.