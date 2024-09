„Die letzte öffentliche, freie Wiese am See darf nicht verbaut werden!“ Mit diesem Aufruf starten die Initiatoren des Seenvolksbegehrens, Walter Polesnik und Gerhard Godescha, mit ihren Mitstreitern einen Bürgerprotest. Man will sich damit öffentlich gegen das geplante Badehaus und Hotel, die Ausschreibung wurde vom Land gerade erst verlängert, in Steindorf am Ossiacher See direkt neben dem berühmten Steinhaus aussprechen. „Das ist kein Nein zu einem Badehaus, es ist ein Nein zu diesem Standort“, wird festgehalten. Stattfinden soll der Protest am 21. September um 11 Uhr direkt auf der von den Plänen betroffenen Wiese.

Als Gegenvorschlag führen die Initiatoren ein aktuell unbenutztes Hallenbad in der Nachbargemeinde Bodensdorf oder das Ex-ÖGB-Feriendorf als mögliche Standorte ins Rennen. Derzeit gehen vom Land Bestrebungen aus, die Immobilien in Ossiach wieder zurückzukaufen. „In beiden Fällen wären auch die Parkplätze schon vorhanden“, heißt es von den Protestführern.