In Steindorf nutzten Einheimische wie auch Gäste seit Jahrzehnten einen zum See führenden Weg im Bereich des sogenannten Dammweges. Der Standort liegt nahe des Bleistätter Moores, weswegen auch immer wieder Besucher des Natura 2000-Gebietes von dort aus Spaziergänge begonnen haben. Schwimmer und Seebesucher nutzten den Weg, der über einen Grund der Fischereigemeinschaft Steindorf verlief, um zum See zu kommen.