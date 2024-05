Einer Wohnanlage vorgelagert liegt der Steg hinter einem Schilfgürtel am Ossiacher See, zugehörig ist er einem Seegrundstück, das die Eigentümer der Wohnung der Anlage gepachtet haben. Erst vor Kurzem wurde der Steg saniert und neu errichtet, für sieben Boote gibt es Anlegestellen. Nun hat jemand zusätzlich am Steg „Hand angelegt“ – im negativen Sinne. Das Geländer des Steges wurde abgerissen und am Steg prangt ein großer Schriftzug. „Egoisten“ ist dort in schriller roter Farbe zu lesen. „Das muss von Sonntag auf Montag passiert sein“, gibt man seitens des Vereines „Don Giovanni Verein für Segel und Bootssport“ Auskunft.

Der Verein – Mitglieder besitzen auch Wohnungen in der nahegelegenen Wohnanlage – hatte den Steg errichtet. Man schaltete die Polizei ein. „Die Ermittlungen laufen“, sagt die stellvertretende Obfrau des Vereines.

Rund um die Stegerrichtung, die behördlich genehmigt ist, gab es Unstimmigkeiten mit anderen Wohnungseigentümern der naheliegenden Wohnanlage. Es ist auch ein Rechtsstreit im Gange, wo es um die Abwicklung der Errichtung des Steges geht. Außerdem gibt es Befürchtungen, der Steg könnte sich negativ auf Flora und Fauna im Uferbereich auswirken.