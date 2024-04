Seit 1969 haben rund 100 Wohnungseigentümer der Wohnanlagen „Erzherzog Johann“ und „Kronprinz Rudolf“ in Steindorf von den Österreichischen Bundesforsten eine Grundfläche nahe der Wohnanlage am Seeufer des Ossiacher Sees gepachtet. Dort benutzen sie auch einen Steg, um ins Wasser zu kommen. 2020 gründeten sechs der Eigentümer den „Don Giovanni Verein für Segel- und Bootssport“ mit Sitz in Bodensdorf. Über die Vereinsgründung sei es gelungen, einen neuen Steg für das von allen Eigentümern gepachtete Grundstück zu errichten, ohne die Zustimmung der restlichen Wohnungseigentümer einzuholen, kritisiert eine der Miteigentümerinnen nun scharf. Die Steganlage ist bereits fertiggestellt. Die Eigentümerin sieht den Naturschutz dadurch verletzt sowie die Pächterrechte der Wohnungseigentümer der Wohnanlage. Sieben Eigentümer hätten sich daher auch bereits rechtlichen Beistand genommen.