"3, 2, 1 - meins": Auf die heurige Sommersaison am Ossiacher See folgte eine nicht unwesentliche Auktion. Und zwar wurde das Inventar des Campingbad-Restaurants in Annenheim bis vor Kurzem auf der Plattform Aurena zur Versteigerung angeboten. Neben einer Pommesmaschine gab es etwa auch Möbel, Geschirr und mehr zu haben.