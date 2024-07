Wohnen am See — das ist der Traum von vielen Menschen. Wahr wird er aber nur für wenige. Denn wer ein Haus am See haben will, muss Millionensummen aus der Geldtasche zaubern. 5,35 Millionen Euro kostet beispielsweise ein 154 Quadratmeter großes Einfamilienhaus, welches derzeit in Ossiach verkauft wird. „Eine Seeliegenschaft wie diese, mit Steg und Bootshaus, findet man nur selten“, schreibt die für den Verkauf zuständige Immobilienfirma „ATV Immobilien“ in der Anzeige.