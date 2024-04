Als das Hochwasser 2022 in Kärnten Einzug hielt und weite Landstriche verwüstete, verlor auch das Tandemflug-Unternehmen „Gerlitzen Paragliding“ in Annenheim seinen Standort. Schnell war man auf der Suche nach Lösungen, um den Betrieb fortführen zu können. Von einem Ort am Ossiacher See ging es zu einem anderen: Das Unternehmen zog in die kleine Seegemeinde Ossiach.