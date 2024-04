Lange wurde daran geplant, die Wogen in der Bevölkerung gingen hoch und der Gegenwind für den Bauwerber war von Anfang an enorm: Gemeint ist der in Ossiach, unweit des Ossiacher Sees, geplante Billa-Markt. So wurden etwa Unterschriften für ein Volksbegehren gesammelt und die Bauverhandlung ging unter Polizeischutz über die Bühne. Diese Pläne dürften jedoch in ihrer jetzigen Form Geschichte sein: Nach dem negativen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft, was die Betriebsstättengenehmigung betrifft, lässt Billa die Pläne nun fallen.