Die Verbauung der Seen ist zurzeit ein großes Thema, auch der Ossiacher See ist davon nicht ausgenommen. Bereits vor drei Jahren war ein Seegrundstück in aller Munde, weil dort eine Billa-Filiale Residenz beziehen wollte. Damals kam große Kritik von Touristikern und Anrainern auf, ein Nahversorger an diesem Standort würde das Image der Gemeinde beschädigen. In die Angelegenheit kehrte Ruhe ein, der Billa wurde vorerst nicht gebaut.