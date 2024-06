Das Interesse an Grund, Haus oder Wohnung am Ossiacher See stieg in den letzten Jahren. „Seit Mitte 2022 hat es eine riesige Nachfrage gegeben“, sagt Günther Seidl, der als Immobilienmakler Spezialist für gehobene Seeimmobilien ist. Auch die Preise kletterten nach oben. In den letzten zwölf Monaten ging die Nachfrage jedoch zurück. Aber es wird weiter gebaut. Ein Leser und Bewohner von Ostriach zeigt in einem Schreiben seine Bedenken dazu auf. Beispiel Ostriach: Dort will ein Bauträger Eigentumswohnungen errichten. Drei Wohnblöcke zu je fünf Wohneinheiten mit Seeblick sollen entstehen. Aber das Gewerkschaftsheim, also das Sonnenresort Ossiach, schlummere in der Nähe vor sich hin, kritisiert der Bürger.