Den neuen Eigentümern dieser Immobilie winken laut Anzeige „wunderbare Sonnenuntergänge auf der Terrasse.“ Um 2,19 Millionen Euro ist die 108 Quadratmeter große Wohnung zu haben. Sie ist Teil des Projektes „The Lakes Ossiacher See“ und verfügt über drei Zimmer, einen Logenplatz am See, ein Kellerabteil und optional auch ein Bootshaus.

„Im Gegensatz zu einem eigenen Seehaus, wird die Arbeit und Pflege der Anlage von der Hausverwaltung abgenommen“, informiert die Villacher Immobilienfirma auf „willhaben“. Die moderne Dachgeschoßwohnung mit Seeblick wurde 2019 gebaut. „Sie bietet aufgrund der Architektur und der gehobenen Qualität ein besonderes Wohnerlebnis für die ganze Familie.“

Die Wohnung befindet sich in unmittelbarer Nähe des Seeufers © KK/willhaben

Zwei Carportstellplätze stehen ebenfalls zur Verfügung. Allerdings beträgt der Kaufpreis des Carports 30.000 Euro und wird zum Wohnungskaufpreis dazugerechnet.

Seebungalow in Bodensdorf wird ebenfalls verkauft

Die Immobilienfirma bietet noch ein weiteres Objekt am Ossiacher See an, und zwar in Bodensdorf. Dabei handelt es sich um eine Seegartenwohnung mit direktem Seezugang.

Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss einer Mehrparteienvilla © kk/willhaben

Hervorgehoben wird das Seepanorama und der Blick auf den Stift Ossiach am gegenüberliegenden Seeufer. Die Wohnung ist Teil einer privaten Seevilla mit fünf Eigentumswohnungen und erstreckt sich auf 95 Quadratmetern. Kostenpunkt: 2,24 Millionen Euro.