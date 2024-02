Vergangene Woche wurde bekannt, dass sich Stefan Plachy – bekannt von Plachy‘s Roadhouse in Bodensdorf – einem Konkursverfahren stellen muss. Die Verbindlichkeiten betragen 390.000 Euro, betroffen sind davon zwei Dienstnehmer sowie 33 Gläubiger. Der Gastronom hat neben dem Roadhouse auch noch das Lake‘s Restaurant in Pörtschach betrieben, und zwar auf Basis eines Unterpachtvertrages. Dies wurde ihm allerdings zum Verhängnis, da die Unterverpächterin aufgrund einer Frühstücksbereitstellungsverpflichtung an Appartementbenützer der Zahlungsvereinbarung nicht nachkam und er aufgrund dessen in Zahlungsschwierigkeiten geriet.